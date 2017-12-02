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В День защиты зрения туляки могут пройти бесплатную диагностику

В День защиты зрения туляки могут пройти бесплатную диагностику

Прием проведут врачи Тульской областной клинической больницы.

2 декабря 2017 года в Клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» на ул. Ф.Энгельса, 58 пройдет «День защиты зрения», направленный на раннее обнаружение заболеваний глаз и их своевременное лечение.

Пациентам будет проведена скрининг-диагностика заболевания органа зрения, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, периметрия (определение полей зрения), осмотр глазного дна под щелевой лампой (микроскопом).

По результатам прохождения скрининга врачом-офтальмологом клинико-диагностического центра будет составлен план дальнейшего индивидуального лечения.

В рамках проведения «Дня защиты зрения» планируется лекция врача-офтальмолога для пациентов.

При наличии предыдущих осмотров и обследований — просьба предоставить медицинскую документацию. 

Приём будет осуществляться с 9.00 до 15.00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.  Запись ведется в регистратуре на 1 этаже в день акции.

сегодня, в 11:30 0
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