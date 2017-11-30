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В Туле стартовал Всероссийский турнир по художественной гимнастике
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовал Всероссийский турнир по художественной гимнастике

В наш город приехали 250 спортсменок! Большой фоторепортаж – в нашей статье.

В Туле в «Новом поколении» стартовал Всероссийский турнир по художественной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки, Заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной. Оружейная столица эти соревнования принимает второй раз.

В состязаниях принимают участие 250 спортсменок в возрасте от 10 лет и выше. Девчонки съехались в Тулу из 15 городов России — из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Сургута, Нижнего Новгорода и др.

Лидия Викторовна Зайцева, Заслуженный тренер России, главный судья соревнований:

Лидия Викторовна Зайцева

- Елена Посевина — тулячка, тренировалась у меня в ДЮСШ «Триумф». В дальнейшем была передана в Нижний Новгород, а затем в Москву. Спортсменка стала двукратной Олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях в 2004 и 2008 годах. Горжусь ей!
На этих соревнованиях Тульскую область представляют 25 гимнасток. Победительницы будут отбираться на чемпионат ЦФО. Судят спортсменок судьи Всероссийской категории.

Художественная гимнастика — красивый и грациозный вид спорта. Но невероятно сложный! Мячи, обручи, булавы, скакалки — эти предметы гимнасткам нужно максимально «приручить», чтобы они не подвели в нужный момент.

Перед соревнованиями девчонки заметно нервничали. У многих, кстати, была своя персональная поддержка. Найти нужные слова и успокоить юных гимнасток — задача тренеров.

Татьяна Штода — тулячка, но сейчас тренирует спортсменок в Москве. На турнир Татьяна привезла своих воспитанниц.

Татьяна Штода

- Я сама из Тулы, тренировалась у Лидии Викторовны Зайцевой, ее воспитанница! На соревнования приехала со своими ученицами. Две из них выступают по программе КМС, одна — по первому разряду. Мои спортсменки в этом году выступали на Всероссийском турнире «Юные гимнастки».

Соревнования в Туле для нас плановые. Мы спокойно выступаем, обкатываем новую программу.

У юных гимнасток стоит серьезная задача — хорошо выступить и не подвести своих тренеров. И вот наступает ответственный момент — выступление. Красивые, гибкие, в блестящих спортивных платьях — девчонки грациозно подхватывают налету мячи, крутят обручи и… не забывают улыбаться! Захватывающее зрелище!

Юные гимнастки рассказали корреспонденту Myslo, почему же выбрали именно этот вид спорта.

Ксения Морозова, 13 лет, Москва. Тренер — Татьяна Штода.

Ксения Морозова

- Я занимаюсь художественной гимнастикой уже девятый год! Очень люблю этот красивый вид спорта. Хочу достичь высот и стать мастером спорта. Мой кумир — Яна Кудрявцева (серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро — прим. авт.).

На соревнованиях собираюсь хорошо выступить, чтобы выполнить КМС и порадовать тренера!

Диана Першина, 11 лет, Тула. Тренер — Светлана Иванкова.

Диана Першина

- Я шесть лет занимаюсь гимнастикой. Сюда меня привела мама. Мои кумиры — Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и сестры Аверины.

Художественная гимнастика очень красивый вид спорта — обручи, мячи, элементы. Мой любимый предмет — булавы. Мне с ними тяжело, но это нравится, есть к чему стремиться.

Анастасия Макарова, 11 лет, Тула. Тренер Кира Халилова.

 

- Восемь лет занимаюсь гимнастикой. Я постоянно езжу по соревнованиям, у меня первый взрослый разряд. Гимнастика меня привлекает. Здесь есть и грация, и красота. Это сложный вид спорта, но нужно стремиться к большему. Я выступаю со всеми предметами, кроме ленты.

 
Соня Гаева, 12 лет, Новомосковск.
 

Соня Гаева

- Я начинала с эстетической гимнастики, три года занималась. В 7 лет перешла в художественную, меня привела мама. Она у меня тоже спортсменка.
Художественная гимнастика — женственный вид спорта. Мои кумиры — гимнастки сестры Аверины.
В будущем я мечтаю попасть в сборную Россию!

Соревнования продлятся в Туле до 2 декабря.

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Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 44
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Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 46
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Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 48
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 49
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Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 54
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 55
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 56
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 57
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 58
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 59
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Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 61
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 62
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 63
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 64
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 65
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 66
Всероссийский турнир по художественной гимнастике, Фото: 67
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:03 +4
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