Почему в тульском пос. Рудаково появился каток на дороге?

Фото пользователя Swetlana_А (нгел).

В блоге «Жалобная книга» наш пользователь Swetlana_А (нгел) написала, что в поселке Рудаково на дороге образовался каток.

– Как-то так случилось, что в поселке Рудаково улица Кирова обрела вдруг неиссякаемый источник воды. Этот «водолей» по дороге образовался только последние пару лет. Ударил мороз, и на улице образовался каток!

Пешие люди не могут нормально там ходить (один человек уже сломал руку), автомобили не могут проезжать, а ворота-калитки взяты в плен этим замерзшим потоком, — пишет наша читательница.

В администрации города отреагировали на эту публикацию. Сегодня, 29 ноября, в поселок приехала комиссия.

– В данном поселке расположены частные домовладения. Централизованные сети канализационного, а также ливневого водоотведения отсутствуют. Частные домовладения оборудованы выгребными ямами.

В ходе комиссионного обследования установлено, что по данной улице наледь образована из-за стока грунтовых и поверхностных вод.

Также выявлено попадание канализационных стоков на рельеф местности из выгребной ямы от частного домовладения. Главным управлением администрации города по Центральному территориальному округу составлен протокол по выявленному нарушению.



Для устранения возникновения аварийной ситуации, а также для предотвращения возможного травмирования пешеходов, администрацией города Тулы приняты меры по посыпке пескосмесью дорожного полотна.



В дополнение к вышеизложенному сообщаем, что главным управлением администрации города Тулы по Центральному территориальному округу будет осуществлено собрание жителей пос. Рудаково в целях разъяснения необходимости обустройства централизованных сетей ливневого, а также грунтового водоотведения, – сообщили в пресс-службе.