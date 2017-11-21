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В 2018 году Тула передаст на концессию тепло- и водопроводные сети
Фото из архива Myslo.

В 2018 году Тула передаст на концессию тепло- и водопроводные сети

Предполагается, что инвестор до 2040 года вложит 17,737 млрд рублей в модернизацию теплосетей Тулы.

Сегодня, 21 ноября, на заседании Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию города заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин подвел предварительные итоги исполнения бюджета-2017 в части строительства и модернизации коммунального хозяйства регионального цента и озвучил планы на 2018 год.
 
Роман Мурзин рассказал, что в 2017 году на создание комфортных условий проживания граждан было направлено 120,5 млн рублей.
 
В будущем году на эти же цели направят 132,6 млн рублей.
В частности, на капитальный ремонт муниципального жилья потрачено 12,7 млн рублей. За счёт них отремонтировано 19 квартир, ещё в 10 работы ведутся.
 
В 2018 году на эти же цели предусмотрено 14,7 млн рублей: будут капитально отремонтированы 44 квартиры, установлено 206 индивидуальных приборов учета.
 
Важная часть работы — переход жилых квартир на индивидуальные источники отопления. Такая работа была проведена в текущем году в двух домах в посёлке Южный, на неё потратили 6,9 млн рублей. Эти дома отапливались от ведомственной котельной МЧС, которая была модернизирована под собственные нужды министерства.
 
В 2018 году планируется перевести на индивидуальные источники отопления ещё пять домов по улице Филимоновской.
 
– В этом году были большие сложности со стартом отопления в данных домах. Дома отапливаются от котельной Вагонно-ремонтного управления, которое в 2016 году заявило о том, что не намерено продолжать эту работу. В следующем году мы планируем решить проблему, переведя дома на индивидуальные источники тепла, — пояснил Роман Мурзин.
 
На ремонт коммунальной инфраструктуры в 2018 году будет потрачено 56,2 млн рублей (в 2017 году — 48,9 млн рублей). За эти деньги будут перекладываться изношенные муниципальные коммунальные сети.
 
– 2018 год должен стать определяющим, поскольку мы планируем начать реализовывать концессионное соглашение по тепло- и водопроводным сетям, — пояснил Роман Мурзин.
 
Предполагается, что инвестор до 2040 года вложит 17,737 млрд рублей в модернизацию теплосетей Тулы.
Предполагаемый концесионнер уже есть.
 
– Что касается водоснабжения, всем известно — качество воды в населённых пунктах Ленинского района далеко от нормативного. Поэтому мы также планируем в три этапа реализовать концессионную программу модернизации водопроводных сетей. Первым пунктом её как раз станут сети Ленинского района. На них инвестор направит 3,984 млрд рублей. Договор планируют заключить в 2018 году, — пояснил Роман Мурзин.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:01 +1
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