В 2018 году Тула передаст на концессию тепло- и водопроводные сети

Фото из архива Myslo.

Предполагается, что инвестор до 2040 года вложит 17,737 млрд рублей в модернизацию теплосетей Тулы.

Сегодня, 21 ноября, на заседании Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию города заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин подвел предварительные итоги исполнения бюджета-2017 в части строительства и модернизации коммунального хозяйства регионального цента и озвучил планы на 2018 год.

Роман Мурзин рассказал, что в 2017 году на создание комфортных условий проживания граждан было направлено 120,5 млн рублей.

В будущем году на эти же цели направят 132,6 млн рублей.

В частности, на капитальный ремонт муниципального жилья потрачено 12,7 млн рублей. За счёт них отремонтировано 19 квартир, ещё в 10 работы ведутся.

В 2018 году на эти же цели предусмотрено 14,7 млн рублей: будут капитально отремонтированы 44 квартиры, установлено 206 индивидуальных приборов учета.

Важная часть работы — переход жилых квартир на индивидуальные источники отопления. Такая работа была проведена в текущем году в двух домах в посёлке Южный, на неё потратили 6,9 млн рублей. Эти дома отапливались от ведомственной котельной МЧС, которая была модернизирована под собственные нужды министерства.

В 2018 году планируется перевести на индивидуальные источники отопления ещё пять домов по улице Филимоновской.

– В этом году были большие сложности со стартом отопления в данных домах. Дома отапливаются от котельной Вагонно-ремонтного управления, которое в 2016 году заявило о том, что не намерено продолжать эту работу. В следующем году мы планируем решить проблему, переведя дома на индивидуальные источники тепла, — пояснил Роман Мурзин.

На ремонт коммунальной инфраструктуры в 2018 году будет потрачено 56,2 млн рублей (в 2017 году — 48,9 млн рублей). За эти деньги будут перекладываться изношенные муниципальные коммунальные сети.

– 2018 год должен стать определяющим, поскольку мы планируем начать реализовывать концессионное соглашение по тепло- и водопроводным сетям, — пояснил Роман Мурзин.

Предполагается, что инвестор до 2040 года вложит 17,737 млрд рублей в модернизацию теплосетей Тулы.

Предполагаемый концесионнер уже есть.

– Что касается водоснабжения, всем известно — качество воды в населённых пунктах Ленинского района далеко от нормативного. Поэтому мы также планируем в три этапа реализовать концессионную программу модернизации водопроводных сетей. Первым пунктом её как раз станут сети Ленинского района. На них инвестор направит 3,984 млрд рублей. Договор планируют заключить в 2018 году, — пояснил Роман Мурзин.