Где в Туле 21 ноября отключат электроэнергию

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Кропоткина, 2,

ул. Галкина, 205,

ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.),

ул. Парижской Коммуны, 2,

ул. Переносная, 2-7,

ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.),

ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),

ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 2, 9, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),

п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,

ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),

ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),

ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13,

ул. Епифанская, 126, 188-196 (чётн.),

ул. Калинина, 2, 5,

ул. Металлистов, 1-23 (нечётн.).

