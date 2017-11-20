Где в Туле 21 ноября отключат электроэнергию
Плановые отключения пройдут на 17 улицах областного центра.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Кропоткина, 2,
- ул. Галкина, 205,
- ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.),
- ул. Парижской Коммуны, 2,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.),
- ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 2, 9, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),
- п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13,
- ул. Епифанская, 126, 188-196 (чётн.),
- ул. Калинина, 2, 5,
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ул. Металлистов, 1-23 (нечётн.).
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