Тульские рукопашники привезли 13 медалей с соревнований в Домодедово

Фотографии предоставлены участниками соревнований

Там состоялся открытый турнир среди юношей и девушек, посвящённый памяти младшего сержанта ВДВ Вадима Князева.

В прошлую субботу, 18 ноября, в Домодедово прошли соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвящённые памяти младшего сержанта ВДВ Вадима Князева, погибшего при исполнении служебного долга.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Московской, Орловской, Тульской областей. Тульскую область представляли рукопашники из спортивных школ «Триумф» и «Металлург». По результатам соревнований они завоевали 5 золотых, 5 серебряные и 3 бронзовые медали.

Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Виктор Иванов, Фёдор Власкин, Артём Подворчан, Игорь Чеканихин и Кирилл Доволов.

Серебро взяли Иван Мартинес, Анатолий Ульянов, Александр Косов, Роман Грёзов и Лада Пенкина. На третьем месте – Кирилл Дагаев, Георгий Свядощ и Мария Черенкова. Ребята тренируются под руководством Дмитрия Дагаева и Инны Ждановой.