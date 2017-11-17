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Судебные приставы предупреждают туляков о мошенниках

Судебные приставы предупреждают туляков о мошенниках

Будьте бдительны!

УФССП России по Тульской области предупреждает жителей о возможных случаях мошенничества, связанных со способами реализации арестованного имущества.

Схема действий мошенников следующая: в социальных сетях создается фальшивый аккаунт якобы от имени судебных приставов. Далее публикуется объявление о продаже арестованного имущества. Затем мошенники вступают в переписку с гражданином и договариваются о продаже имущества с услугой экспресс-доставки, после чего предлагают оплатить доставку заранее в сумме 900 рублей.

После получения оплаты мошенники сразу же прерывают общение с гражданином.

Подобные случаи уже зафиксированы на территории Республики Саха (Якутия). К сожалению, существует вероятность подобных действий мошенников в других регионах России.

судебные приставы

УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует тулякам игнорировать подобного рода объявления и считает необходимым разъяснить порядок реализации арестованного имущества.

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» существуют следующие способы реализации имущества, подвергнутого описи и аресту:

  • в случае если стоимость арестованного имущества составляет менее 30 тыс. рублей, должник вправе ходатайствовать о самостоятельной реализации имущества, подвергнутого описи и аресту. Таким образом, данное имущество должник реализует самостоятельно;
  • в случае если стоимость арестованного имущества составляет более 30 тыс. рублей, реализация производится через специализированную организацию, а именно УФССП России по Тульской области.

Следует отметить, что непосредственно судебный пристав-исполнитель не осуществляет процедуру реализации арестованного имущества.

В случае возникновения вопросов, касающихся описи, ареста и реализации имущества, обращайтесь по тел. (4872) 33-48-58.

По вопросам выявления фактов мошенничества, а также сведений о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлениях — по тел. (4872) 55-98-04, 35-57-79.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:58 +1
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