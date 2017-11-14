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Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал тульский МФЦ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал тульский МФЦ

...и поручил министерству по информатизации уделить особое внимание качеству обслуживания посетителей.

14 ноября глава региона Алексей Дюмин посетил тульский многофункциональный центр №33 на проспекте Ленина. 

Он ознакомился с процессом оказания и получения государственных и муниципальных услуг.

В этом МФЦ оборудованы 14 окон, которые предназначены для обслуживания заявителей. В отделении работают 24 сотрудника, в том числе 16 специалистов приема.

По итогам посещения МФЦ Алексей Дюмин сказал:

– Повышение доступности государственных услуг для граждан — важнейшая задача. Ее поставил Президент России Владимир Путин в одном из майских указов. Поручаю министерству по информатизации уделить особое внимание качеству обслуживания посетителей в МФЦ.

 

сегодня, в 13:36 0
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