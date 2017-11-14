Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал тульский МФЦ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

...и поручил министерству по информатизации уделить особое внимание качеству обслуживания посетителей.

14 ноября глава региона Алексей Дюмин посетил тульский многофункциональный центр №33 на проспекте Ленина.

Он ознакомился с процессом оказания и получения государственных и муниципальных услуг.

В этом МФЦ оборудованы 14 окон, которые предназначены для обслуживания заявителей. В отделении работают 24 сотрудника, в том числе 16 специалистов приема.

По итогам посещения МФЦ Алексей Дюмин сказал:

– Повышение доступности государственных услуг для граждан — важнейшая задача. Ее поставил Президент России Владимир Путин в одном из майских указов. Поручаю министерству по информатизации уделить особое внимание качеству обслуживания посетителей в МФЦ.