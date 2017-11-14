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В Тульской области Honda опрокинулась в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области Honda опрокинулась в кювет

В аварии пострадали два человека.

13 ноября в 8.20 на 53-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» (Суворовский р-н) 38-летняя женщина, управляя автомобилем Honda CR-V, по предварительной информации, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В результате аварии пострадали два пассажира: 17-летняя девушка и 46-летняя женщина. С различными травмами их доставили в районную больницу. На момент ДТП несовершеннолетняя была пристегнута ремнем безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 0
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