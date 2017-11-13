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Прокуратура выявила в тульском детском саду нарушения санитарных норм

Прокуратура выявила в тульском детском саду нарушения санитарных норм

В дошкольном учреждении не контролировались условия хранения продуктов, а блюда, включённые в меню, не соответствовали тем, которыми питались дети.

Прокуратурой Центрального района проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания детей детском саду, относящемуся к городскому Центру образования №  36.

По информации пресс-службы ведомства, выявлены существенные нарушения – в частности, детское меню не было согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. В документах не было информации о количестве пищевых веществ и энергетической ценности блюд.

Продукты, указанные в меню, по составу не соответствовали продуктам, которые попадали на стол. Кроме того, должностные лица не обеспечили контроль условий хранения продуктов в соответствии с требованиями производителя.

Директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:54 0
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