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Ранее судимый туляк пришёл в гости к пенсионерке и обокрал её

Ранее судимый туляк пришёл в гости к пенсионерке и обокрал её

Добычей мужчины стали пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, он признался в содеянном.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По информации пресс-службы регионального УМВД, жертвой преступления стала 69-летняя женщина.

Пенсионерка пригласила в дом гостей, и после их ухода обнаружила, что со стола пропали пять тысяч рублей. Пожилая женщина сразу обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что деньги мог украсть один из посетителей – 38-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый был задержан и признался в содеянном. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 +2
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