К юным тулякам из малообеспеченных семей приедет Дед Мороз

Дед Мороз из Великого Устюга лично отправил специальный багажный вагон с подарками с городского железнодорожного вокзала Владивосток. Их доставят в более чем 200 детских домов, расположенных в 29 городах.

Среди них Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец и Ярославль.

«РЖД» выделила специальные вагоны: багажный – для перевозки подарков, и пассажирский купейный – для Деда Мороза и его помощников.

В каждом городе зимний волшебник посетит детские дома и больницы, а также заедет в гости к ребятам из многодетных и малообеспеченных семей и проведёт предновогодние мероприятия для жителей. Проект завершится 29 декабря на Казанском вокзале Москвы.