новости
новости
Регистрация
К юным тулякам из малообеспеченных семей приедет Дед Мороз

К юным тулякам из малообеспеченных семей приедет Дед Мороз

На родине зимнего волшебника стартовал всероссийский проект «Путешествие Деда Мороза».

Дед Мороз из Великого Устюга лично отправил специальный багажный вагон с подарками с городского железнодорожного вокзала Владивосток. Их доставят в более чем 200 детских домов, расположенных в 29 городах.

Среди них Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец и Ярославль.

«РЖД» выделила специальные вагоны: багажный – для перевозки подарков, и пассажирский купейный – для Деда Мороза и его помощников.

В каждом городе зимний волшебник посетит детские дома и больницы, а также заедет в гости к ребятам из многодетных и малообеспеченных семей и проведёт предновогодние мероприятия для жителей. Проект завершится 29 декабря на Казанском вокзале Москвы.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
Другие статьи по темам
Событие
Дед Морозподарки от Деда Морозамногодетные семьималообеспеченные семьиНовый Годпраздник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россиян могут освободить от оплаты поверки счётчиков воды
Россиян могут освободить от оплаты поверки счётчиков воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.