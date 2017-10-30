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В Туле почтили память жертв политических репрессий
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле почтили память жертв политических репрессий

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к памятному знаку.

30 октября в Туле состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятие прошло возле памятного знака «Жертвам политических репрессий» в сквере на улице Фёдора Смирнова.

В митинге приняли участие министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, представители администрации города, городской Думы, общественных объединений, студенты и др.



По традиции траурный митинг начался с панихиды по погибшим. Затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к памятному знаку.

Также траурный митинг пройдет в Тесницком лесу на месте, где 26 августа 1994 году был установлен закладной камень в честь жителей области, расстрелянных в 1937-1938 годах.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:36 +2
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