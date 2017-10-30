В Туле почтили память жертв политических репрессий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к памятному знаку.

30 октября в Туле состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятие прошло возле памятного знака «Жертвам политических репрессий» в сквере на улице Фёдора Смирнова.



В митинге приняли участие министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, представители администрации города, городской Думы, общественных объединений, студенты и др.





По традиции траурный митинг начался с панихиды по погибшим. Затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к памятному знаку.

Также траурный митинг пройдет в Тесницком лесу на месте, где 26 августа 1994 году был установлен закладной камень в честь жителей области, расстрелянных в 1937-1938 годах.