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Часть домов в Туле осталась без воды
Фото sochiweb.ru

Часть домов в Туле осталась без воды

В городе проводятся ремонтные работы.

25 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтно-восстановительные работы возле дома № 19 по улице Академика Павлова. В связи с этим с 10.00 и до окончания работ без воды остались дома по следующим адресам:

  • участок по улице Станиславского от Городского переулка до улицы Водоохранной,
  • улица Леваневского,
  • улица Головина,
  • улица Щорса,
  • улица Фурманова,
  • улица Железняка,
  • улица Лазо,
  • улица Котовского,
  • улица С. Щедрина,
  • улица Лескова,
  • улица С. Стальского,
  • улица 1 Гостеевская,
  • улица 2 Гостеевская,
  • участок по улице Водоохранная от улицы Шевченко до улицы Ак. Павлова,
  • Частный сектор по улице Ак. Павлова.

Напомним, также 25 октября из-за ремонтных работ остались без воды еще часть домов в Центральном и Пролетарском округах Тулы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:28 0
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