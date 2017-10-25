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Часть домов в Туле осталась без воды
В городе проводятся ремонтные работы.
25 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтно-восстановительные работы возле дома № 19 по улице Академика Павлова. В связи с этим с 10.00 и до окончания работ без воды остались дома по следующим адресам:
- участок по улице Станиславского от Городского переулка до улицы Водоохранной,
- улица Леваневского,
- улица Головина,
- улица Щорса,
- улица Фурманова,
- улица Железняка,
- улица Лазо,
- улица Котовского,
- улица С. Щедрина,
- улица Лескова,
- улица С. Стальского,
- улица 1 Гостеевская,
- улица 2 Гостеевская,
- участок по улице Водоохранная от улицы Шевченко до улицы Ак. Павлова,
- Частный сектор по улице Ак. Павлова.
Напомним, также 25 октября из-за ремонтных работ остались без воды еще часть домов в Центральном и Пролетарском округах Тулы.
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