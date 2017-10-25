Часть домов в Туле осталась без воды

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25 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтно-восстановительные работы возле дома № 19 по улице Академика Павлова. В связи с этим с 10.00 и до окончания работ без воды остались дома по следующим адресам:

участок по улице Станиславского от Городского переулка до улицы Водоохранной,

улица Леваневского,

улица Головина,

улица Щорса,

улица Фурманова,

улица Железняка,

улица Лазо,

улица Котовского,

улица С. Щедрина,

улица Лескова,

улица С. Стальского,

улица 1 Гостеевская,

улица 2 Гостеевская,

участок по улице Водоохранная от улицы Шевченко до улицы Ак. Павлова,

Частный сектор по улице Ак. Павлова.

Напомним, также 25 октября из-за ремонтных работ остались без воды еще часть домов в Центральном и Пролетарском округах Тулы.