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25 октября в Туле по ряду адресов не будет воды

25 октября в Туле по ряду адресов не будет воды

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

25 октября в Туле в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ специалистами «Тулагорводоканала» с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Епифанское шоссе 32, 34, 36, 38
  • Частный сектор: ул. Репина, пер. Репина, Ермоловой, Верещагина, И. Франко, Москвина, Айвазовского, П. Морозова, Полежаева, пер. Полежаева, Бежковская, Газовая.
  • Путейская 1, 2, 3, 4, 6, 5, 5 к. 2, 5-а, 9
  • Красноармейский проспект 46, 46-а, 44, 48, 48 к. 1, 50, 52, 54
  • ул. Шевченко 9, 11, 7, 5-а, 22/1, 5-б (детсад),
  • пер. Шевченко 10-а, 8-а,
  • Н. Руднева 29, 27, 30, 32, 28, 28-а,
  • Частный сектор: ул. 1, 2, 3 Южный проезды, Шевченко, Н. Руднева, 1-й Городской пр-д.

Кроме того, с 13.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Дедиловская,
  • ул. Ступинская,
  • Веневское шоссе.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 0
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