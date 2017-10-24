Туляк провез в Санкт-Петербург наркотики в трусах

В Санкт-Петербурге сотрудники линейного управления МВД России на транспорте на Московском вокзале задержали пассажира поезда сообщением «Санкт-Петербург-Тула». Мужчина подозревается в незаконной перевозке наркотических средств.

При личном досмотре гражданина в его нижнем белье изъят полиэтиленовый пакет с измельченной порошкообразной растительной массой зеленого цвета.

Экспертиза установила, что это гашиш массой более 100 граммов.

Транспортными полицейскими установлено, что 28-летний житель Тульской области прибыл в Северную столицу на один день для незаконного приобретения наркотиков и их дальнейшего сбыта в своем регионе. Мужчина ранее был судим за совершение тайного хищения чужого имущества.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.