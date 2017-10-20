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Тульские аграрии начали получать денежную компенсацию за погибший урожай
Деньги на это идут из федерального бюджета.
20 октября министерство сельского хозяйства Тульской области начало выплачивать компенсации хозяйствам, пострадавшим от гибели урожая в период уборочной страды 2016 года. Тогда причиной гибели урожая стали неблагоприятные погодные условия.
По инициативе губернатора региона Алексея Дюмина в августе 2017 года
Размер выделенных средств составил более 429 млн рублей.
В начале этой недели денежные средства поступили в регион.
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