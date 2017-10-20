Тульские аграрии начали получать денежную компенсацию за погибший урожай

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Деньги на это идут из федерального бюджета.

20 октября министерство сельского хозяйства Тульской области начало выплачивать компенсации хозяйствам, пострадавшим от гибели урожая в период уборочной страды 2016 года. Тогда причиной гибели урожая стали неблагоприятные погодные условия.

По инициативе губернатора региона Алексея Дюмина в августе 2017 года в Правительстве РФ было подписано распоряжение о предоставлении Тульской области денежных средств из федерального бюджета на компенсацию от потери урожая.

Размер выделенных средств составил более 429 млн рублей.

В начале этой недели денежные средства поступили в регион.