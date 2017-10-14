В Туле мужчину избили и ограбили знакомые

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 76-летний мужчина. Он сообщил, что два дня назад его избили знакомые и отобрали деньги в сумме почти 2 тысячи рублей. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение двух ранее судимых и нигде не работающих мужчин 1979 и 1976 г.р. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».