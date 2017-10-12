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Доступная среда по-узловски: как коммунальщики боролись с люком на тротуаре
Фото из vk.com

Доступная среда по-узловски: как коммунальщики боролись с люком на тротуаре

Жительница Узловой: «Раньше все ходили и боялись в колодец провалиться, теперь люди будут спотыкаться и падать на ровном месте».

В Узловой на улице Магистральной к решению проблемы открытых люков, видимо, подошли основательно и полностью исключили возможность кражи крышек. Просто привезти и положить крышку теперь явно недостаточно, поэтому решили, что без бетона тут не обойтись. 

Но когда колодец на газоне, то бетонная плита хотя бы никому не мешает. В другом же случае (люк у дома №53 по улице Магистральной) бетонная конструкция ни на миллиметр не углублена, а просто уставлена на тротуаре.

Несмотря на внушительные размеры плиты, полностью закрыть колодец коммунальщикам так и не удалось: оставшиеся зазоры они заложили старым кирпичом, саму же крышку люка положили поверх плиты. 

Нестандартный подход к пониманию комфортной городской среды начали обсуждать в соцсетях.

– Магистральная, 53 – сделали, конечно, черти что на тротуаре, как будто не могли люк один найти, и Магистральная, 35, – написала Анастасия Сухова.

– Раньше все ходили и боялись в колодец провалиться, теперь люди будут спотыкаться и падать на ровном месте, потому что в темноте никто и не увидит это «чудо», – добавила жительница города.

Кстати, Туле подобного креатива не занимать. В июле в региональном центре на улице Кабакова была обнаружена таинственная дверь то ли в потусторонний мир, то ли в саму преисподнюю, а может быть, в светлое дорожное будущее города. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:46 +3
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