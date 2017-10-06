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88-летняя тулячка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

88-летняя тулячка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Действовали аферисты по проверенной схеме. Они позвонили по пенсионерке и заявили: «Бабушка, я попал в ДТП! Срочно нужны деньги».

Полицейские напоминают гражданам о случаях телефонного мошенничества. Так, вчера, 5 октября, вечером 88-летней тулячке позвонил по телефону якобы внук и заявил, что попал в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина попросил бабушку передать ему 100 тысяч рублей.

Через время к пенсионерке приехал неизвестный мужчина, которому она и передала собранную сумму.

Испуганная женщина не догадалась сразу позвонить внуку, чтобы проверить информацию. А когда пришла в себя и поняла, что ее обманули, заявила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка принимают меры для розыска злоумышленника.

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Полицейские просят граждан внимательно относиться к телефонным звонкам и смс-сообщениям, содержащим информацию о том, что тому или иному родственнику или знакомому срочно необходима финансовая помощь. Особенно если звонки поступают с незнакомых телефонных номеров.

Важно перезвонить на личный номер этих родственников или знакомых, чтобы перепроверить информацию, и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения признаков мошенничества.

Полицейские напоминают гражданам о случаях так называемого телефонного мошенничества. При их совершении злоумышленник звонит по телефону жертве, чаще всего пожилому человеку, и представляется тем или иным родственником. Затем, пока собеседник не осознал происходящего, упоминается, что для решения внезапно возникшей проблемы необходимы денежные средства.

Нередко адресаты звонков не принимают мер, чтобы самим связаться с упомянутым родственником, выяснить его местонахождение и другие подробности, а сразу соглашаются на предлагаемые условия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:11 0
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