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Житель Узловой, прятавший наркотики в ботинке, отправился в колонию

Житель Узловой, прятавший наркотики в ботинке, отправился в колонию

Его знакомый, купивший почти три грамма спайса, проведёт за решёткой три года и три месяца.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя и его 26-летнего знакомого. Они признаны виновными в совершении наркопреступлений.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, 25 мая один из них предложил своему знакомому заказать и приобрести через Интернет спайс. Тот согласился.

После оплаты молодые люди прибыли на место «закладки» и извлекли из тайника пакет с наркотическим средством весом 2,96 грамма. Свою «покупку» 29-летний парень спрятал в правый ботинок и неподалёку от Новомосковска был задержан сотрудниками полиции. При проведении досмотра наркотики были обнаружены и изъяты.

Приговором суда одному из приятелей назначено наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Второй осужденный проведёт в местах лишения свободы на три месяца меньше. Оба взяты под стражу в зале суда.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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