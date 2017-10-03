Где в Туле отключат электричество 4 октября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить работы с 9 до 17 часов.
В зону плановых отключений попадут следующие дома:
- ул. Болдина, 106,
- ул. Первомайская, 12, 14, 16, 18-а, 14-а, 18,
- пр-т Ленина, 56-а,
- ул. Свободы, 55, 59, 60,
- ул. Ф. Энгельса, 101, 52, 112-а, 54, 114,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн),
- Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- Рабочий пр-д., 3-19 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 41,51, 32-58, 59,
- Городской пер., 17, 15, 15-а,
- ул. Оборонная, 72,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
- ул. Чехова, 1-в, 1-г,
- ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,
- ул. Колхозная, 4-а, 14-б,
- ул. Казанская, 2,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22,24,
- п. Октябрьский, 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58--66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- ул. Декабристов, 11-139 (нечётн.), 158, 164,
- ул. Докучаева, 1-6,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2,
- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 1-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная, 2-а,
- ул. Вахрушева, 1-24.
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