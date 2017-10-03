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Где в Туле отключат электричество 4 октября

Где в Туле отключат электричество 4 октября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить работы с 9 до 17 часов.

В зону плановых отключений попадут следующие дома:

  • ул.  Болдина, 106,
  • ул. Первомайская, 12, 14, 16, 18-а, 14-а, 18,
  • пр-т Ленина, 56-а,
  • ул. Свободы, 55, 59, 60,
  • ул. Ф. Энгельса, 101, 52, 112-а, 54, 114,
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн),
  • Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • Рабочий пр-д., 3-19 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 41,51, 32-58, 59,
  • Городской пер., 17, 15, 15-а,
  • ул. Оборонная, 72,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
  • ул. Чехова, 1-в, 1-г,
  • ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,
  • ул. Колхозная, 4-а, 14-б,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д,  21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22,24,
  • п. Октябрьский, 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58--66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 11-139 (нечётн.), 158, 164,
  • ул. Докучаева, 1-6,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2,
  • п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 1-65 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 2-а,
  • ул. Вахрушева, 1-24.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +1
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