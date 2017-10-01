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1 октября на сцену филармонии впервые выйдет Тульский симфонический оркестр
Фото stringsound.ru

1 октября на сцену филармонии впервые выйдет Тульский симфонический оркестр

В состав оркестра вошли музыканты из Тулы, Ростова-на-Дону и Волгограда.

1 октября в 17.00 на сцене филармонии в рамках фестиваля «Brass Days» состоится знаковое событие - публике представят Тульский симфонический оркестр. О возрождении симфонического оркестра в Тульской филармонии мечтали давно. Такой коллектив существовал в регионе более полувека назад. Музыканты выступали на многих площадках Тульской области, а в 1941 году оркестр выступал на фронте, в Луганске.

Летом этого года были подписаны договоры с 45 музыкантами и тремя дирижерами. В составе коллектива - музыканты из Тулы, Ростова-на-Дону и Волгограда. Все они выпускники престижнейших музыкальных вузов: Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Возглавил новый коллектив неоднократный лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента России для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик.

В программу первого концерта возрожденного оркестра вошли произведения Л. ван Бетховена, А. Вивальди, П. Сарасате,  В. А. Моцарта и С. Прокофьева.

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:30 +2
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