Тульское КБП отметило 90-летний юбилей!

Фото Андрея Лыженкова.

29 сентября для Конструкторского бюро приборостроения — день особенный, который навсегда войдет в историю предприятия. В АО «Щегловский вал» — производственной площадке КБП — состоялось торжественное открытие нового цеха модернизации легкобронированной техники. Мероприятие приурочено к 90-летию Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Георгиевича Шипунова.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, работники предприятия.

Гостей мероприятия встретила рота почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Право перерезать ленту было предоставлено токарям пятого разряда Владимиру Кутееву и Александру Семичеву, обладателю звания «Лучший токарь предприятия», заместителю генерального директора НПО «Высокоточные комплексы», управляющему директору АО КБП Дмитрию Коноплеву.

Запуск нового предприятия позволит осуществить работу по ремонту и модернизации боевых машин БМД-2 и БМП-2. Открытие цеха площадью более пяти тысяч кв. м увеличит производственную мощность предприятия. В цехе будут производиться механическая обработка, сварочные, термические и лакокрасочные работы.

Модернизированное оборудование позволит самостоятельно решать боевые задачи без привлечения танков и вести высокоточную стрельбу с места, с ходу и на плаву, днем и ночью всеми видами вооружения.

Заместитель председателя правительства РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Р. Ф. Дмитрий Рогозин Сердечно поздравляю вас с тем, что теперь в КБП появился новый цех — цех модернизации легкобронированной техники. Это говорит о том, что предприятие активно развивается. Причем в тот самый момент, когда кому-то хотелось разорвать Россию в клочья. Успешная операция наших вооруженных сил в Сирии показала высочайшую надежность нашей боевой техники. Она выпускается не для парадов, это та техника, которая необходима для войны. То, что будет в этом цехе — это вторая жизнь той надежнейшей техники, которая создавалась еще советскими инженерами-конструкторами, но с максимальным повышением боевых возможностей за счет приобретения нового боевого модуля. Эта техника крайне востребована в войсках, и вы будете ее делать. Поздравляю вас! Желаю хорошего, доблестного труда. Вы все — солдаты и офицеры нашей России, поскольку работаете в военно-промышленном комплексе. Поздравляю КБП с этим важным событием. Слава России!

Полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов Поздравляю всех с этим знаменательным событием, с открытием современного цеха. Ваш труд — это прежде всего труд на безопасность нашей страны, наших граждан и наших с вами семей. В мире сейчас сложно, но каждый из нас должен вкладывать свою частичку в обороноспособность России. Все мы, граждане России, просто хотим мирно, спокойно жить, чтобы наши дети ходили в школу и детский сад. Мы ни на что не претендуем. Создание таких современных предприятий оборонной промышленности еще раз показывают нашим недоброжелателям, что Россия может защитить себя и свой народ. Создание таких предприятий еще раз говорит о том, что все поручения Президента России Владимира Путина претворяются в жизнь. И прежде всего — это создание новых хороших рабочих мест с хорошей зарплатой. Я уверен, что со всеми сложностями мы справимся.

Губернатор Тульской области, герой Р. Ф. Алексей Дюмин 90 лет — это большой срок для предприятия. Сегодня мы открываем новый цех. Те конструкторские решения и та техника завоевали серьезный авторитет на международном рынке вооружения и техники, и это ваша заслуга. Как военный человек я понимаю, что модернизация БМП 2 — это вопрос назревший, и действительно эту модернизированную технику ждут в армии России. А как губернатору мне это приятно еще и тем, что дополнительно создается 150 рабочих мест, налоговые поступления в бюджет Тульской области.

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов В последние годы мне часто приходится бывать на предприятиях, которые входят в состав корпорации, и все чаще мы открываем новые цеха, новые производства. Это радует, потому что есть возможность предоставить новые рабочие места. В этом новом цеху, таком чистом, ярком, будет очень приятно работать.



Почетные гости осмотрели площадку нового цеха, познакомились с его производственными мощностями. А затем состоялась официальная церемония подписания договора на модернизацию БМП-2.

От Министерства обороны РФ договор подписал заместитель министра обороны РФ Юрий Иванович Борисов, от АО «КБП» — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев.

- Конструкторское бюро приборостроения одним из первых попало под санкции, которые ввели против нас Америка и страны Евросоюза. Это говорит о том, что вашу продукцию очень высоко ценят во всем мире, - обратился к собравшимся Юрий Борисов. - Мы также очень высоко ее ценим. Поэтому, выполняя поручения верховного главнокомандующего заключили сегодня десятилетний контракт, который будет определять вашу производственную деятельность. Поздравляю вас, без работы вы не останетесь!

- Сегодня, в день 90-летия предприятия, состоялось два знаменательных события. Это подписание контракта с Министерством обороны и открытие цеха, где и будет производиться продукция для нашего заказчика. Для КБП это очень важная веха в дальнейшей работе по развитию бронетанковой техники. Мы обещаем, что этот контракт будет выполнен качественно и в срок.

Затем на центральной площади предприятия состоялась торжественная церемония открытия памятника академику Аркадию Георгиевичу Шипунову. А чуть позже - торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня образования предприятия.

Полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов передал коллективу КБП благодарность Президента РФ Владимира Путина. Награду получил заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев.

Поздравил сотрудников КБП и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что история КБП – это история нескольких поколений выдающихся оружейников, глубоко преданных своему делу. В 1931 году на вооружение армии поступил знаменитый пистолет «ТТ» – «Тульский Токарев», который верно служил нашим офицерам во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Автор этого пистолета – тульский конструктор Фёдор Васильевич Токарев – также создал несколько самозарядных автоматических винтовок, которые положили начало новому направлению в конструировании этого типа оружия.

В 30-40 годах Красная Армия получила от предприятия авиационный пулемёт «БС» конструктора Михаила Евгеньевича Березина, авиационную пушку «ВЯ», разработанную Александром Александровичем Волковым и Сергеем Александровичем Ярцевым. Всего более 80% советских самолётов в годы войны имели пулемётно-артиллерийское вооружение, разработанное специалистами предприятия. После войны были созданы образцы оружия, по своим характеристикам превосходившие зарубежные аналоги. Игорем Яковлевичем Стечкиным был создан автоматический пистолет Стечкина. Пистолет, разработанный Николаем Фёдоровичем Макаровым, занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый пистолет на планете.

Военным специалистам всего мира названия «Корнет», «Китолов», «Дрозд», «Каштан», «Панцирь», «Шмель» – понятны без перевода.

Огромный вклад в развитие предприятия и всей оборонной отрасли внесли легендарные конструкторы-оружейники – Аркадий Георгиевич Шипунов и Василий Петрович Грязев. Их большой талант и преданность профессии позволили сделать КБП одним из флагманов оборонно-промышленного комплекса страны.

Дочь конструктора Татьяна Аркадьевна Шипунова (Саклакова) Семья очень довольна, что сегодня поставили памятник нашему отцу на территории КБП, потому что предприятие - его детище. Он говорил: "Самое мое большое достижение - это Конструкторское бюро приборостроения", создание фирмы мирового уровня. Аркадий Георгиевич Шипунов и КБП - эти два понятия неразделимы. Спасибо московскому скульптору Владимиру Курочкину за этот памятник. Ему удалось запечатлеть важнейший, серьезнейший момент в работе генерального конструктора - когда он принимает решение и зовет за собой своих соратников в страну технического совершенства. Папа был очень надежным человеком, очень правильным и очень талантливым. Все, что он делал, это не для себя, а для общества, для города и для страны. Этим он и вошел в историю.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов отметил, что в условиях жесткой конкуренции на оружейном рынке КБП имени Аркадия Шипунова остается одним из флагманов отрасли. А его продукция в лучших традициях тульских оружейников сохраняет высокий авторитет среди потребителей как в России, так и за ее пределами.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.