Погода в Туле на выходные: холодно, пасмурно и без осадков

В ближайшие два дня погода будет по-осеннему холодной. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачность, осадков не предвидится.

Ветер западной четверти, лёгкий – не более трёх метров в секунду. Температура ночью – не более +1, местами заморозки до -3 градусов. Днём – до девяти градусов тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.