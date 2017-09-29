Погода в Туле на выходные: холодно, пасмурно и без осадков
Синоптики обещают лёгкий ветер и атмосферное давление ниже нормы.
В ближайшие два дня погода будет по-осеннему холодной. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачность, осадков не предвидится.
Ветер западной четверти, лёгкий – не более трёх метров в секунду. Температура ночью – не более +1, местами заморозки до -3 градусов. Днём – до девяти градусов тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.
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