Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев стал победителем в конкурсе «Тула в кадре. Фотомарафон»

28 сентября в Выставочном зале города Тулы состоялось награждение победителей и призеров фотоконкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».

Конкурс «Тула в кадре. Фотомарафон» проводился с 10 июля по 3 сентября 2017 года. Его участниками стали как профессиональные фотографы, так и любители со всей Тульской области. Они прислали на конкурс около 400 работ.



Участники соревновались в 11 номинациях: «Гений места — место гения», «Фестивальный марафон», «Огни ночного города», «Магия вкуса», «Арсенал и щит России», «Философия сельской жизни», «Дыхание природы», «Сделано туляками», «Городской пейзаж», «По святым местам» и «Лучший в Сети».



Победители определялись народным голосованием в официальной группе «Тула в кадре» в социальной сети «ВКонтакте», а также по итогам экспертной оценки членов жюри.

Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев попал в число победителей! Вот фотоработы Алексея:

2-е место из номинации «Фестивальный марафон» (Театральный дворик):

3-е место из номинации «Гений места — место гения» (Ясная Поляна):

3-е место в номинации «Дыхание природы» (Красивая Меча):



Фотографы, занявшие в номинациях места с первого по третье, были награждены дипломами, их работы вошли в экспозицию, которая открылась сегодня в Выставочном зале Тулы. Экспозиция будет работать до середины октября.



В дальнейшем фотографии участников будут использоваться в целях популяризации туристского потенциала Тульской области — в рекламно-полиграфической продукции, на международных туристских выставках и фестивалях, на информационных порталах региона в сети интернет.

Мы очень благодарны Алексею за его прекрасные работы, гордимся им! А тем, кто еще не знаком с его фоторепортажами, предлагаем несколько фотоподборок.

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