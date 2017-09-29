Герои в масках набирают команду спасателей!

Если тебе от двух до 10 лет, если ты любишь танцевать и разгадывать сложные загадки, небезразличен к судьбе твоего города и уверен, что лучше всех справишься с уникальными суперзаданиями, приходите 8 октября в ГКЗ!

В помощь прилетят опытные спасатели. Амайя, Коннор и Грег. Они ничем не отличаются от нас с вами. Но это настоящие супергерои! Возможно, вы их знаете под другими именами — Гекко, Оулетт и Кэтбой. С наступлением сумерек они надевают разноцветные пижамы и маски и превращаются в одну из самых отважных команд — защитников мира от различных опасностей! Амайя может летать также быстро, как сова, Коннор — слышать каждый шорох, как кошка, а Грег — маскироваться не хуже ящерицы. Да. Это настоящие профессионалы. Но без вас не обойтись! Только все вместе мы сможем спасти наш город. Все вместе мы сможем совершить чудо, и каждому достанется частица суперсилы от супергероев в масках!

Вас будут ждать не только захватывающие приключения, но и настоящий праздник: с неожиданными сюрпризами, интересными интерактивными играми, с зажигательными музыкально-танцевальными номерами и с уникальными супер-заданиями, после которых, каждый из вас вернется домой с частицей настоящей супер-силы от героев в масках!