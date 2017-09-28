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В Туле в Комсомольском парке высадили 200 саженцев деревьев
Фото "Тульских парков".

В Туле в Комсомольском парке высадили 200 саженцев деревьев

В парке появились 100 саженцев лип и 100 саженцев клена.

27 сентября в Туле в Комсомольском парке культуры и отдыха высадили 100 саженцев лип и 100 саженцев клена.

В озеленении парка приняли участие директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, сотрудники учреждения и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, а также школьники МБОУ «Центр образования №6» и студенты машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:39 +1
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