В Туле отметили Международный день глухих

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24 сентября возле ротонды в Центральном парке им. П. П. Белоусова прошла яркая праздничная программа, посвященная Международному дню глухих.

Организаторами мероприятия стало Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и клуб «Тульская молодёжь глухих», при поддержке администрации города Тулы, ГУ ТО «Тульские парки» и Волонтёрского корпуса «Волонтёр 71».

Юрий Крылов – Международный день глухих отмечают во всем мире с 1951 года. Такие мероприятия проводятся каждое последнее воскресенье сентября. Первый раз мы отметили его в прошлом году, тогда мы смотрели фильм „Услышь меня“. А в этот раз собрались в парке, — рассказывает председатель Тульского регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Крылов. — Этот день очень важен для нас. Мы хотим привлечь как можно больше внимания людей, государства и различных общественных организаций к проблемам инвалидов по слуху. По статистике, каждый девятый житель Земли страдает глухотой или частичной потерей слуха. Это очень много. Поэтому в этот день хочется пожелать всем здоровья и хорошего настроения. Пусть не будет никаких преград в общении тех, кто плохо слышит и остального мира.

Несколько десятков человек пришли, чтобы увидеть выступления артистов и просто пообщаться. Здесь собрались люди, страдающие проблемами со слухом, их родственники и друзья.

На празднике было много волонтеров, которые уделяют большое внимание проблемам глухих.

Айгюнь Ягубова – Мы общаемся с детьми, у которых проблемы со слухом. Я не владею языком жестов. И при этом отлично понимаю ребят. Мы проводим с ними занятия по декоративно-прикладному творчеству: мастерим поделки и открытки, — рассказывает волонтер Айгюнь Ягубова. — Дети открыты и всегда настроены на общение. Но почему-то многие ограничивают свое общение с людьми, у которых есть проблемы со слухом. Это неправильно.

Для гостей мероприятия сурдопереводчики провели мастер-классы по русскому жестовому языку.

Илья Тихомиров – Инициатором всех таких мероприятий становятся сами глухие. Они проводят КВН, танцуют, занимаются жестовым пением и спортом, одним словом, ведут активный образ жизни, — говорит начальник управления по местному самоуправлению по работе с общественными организациями администрации Тулы Илья Тихомиров. — Кстати, выезжая на соревнования разных уровней, артисты и спортсмены часто занимают призовые места.

Для гостей участники подготовили насыщенную концертную программу с участием коллектива «Калейдоскоп», в состав которого вошли артисты художественной самодеятельности общественной организации инвалидов.