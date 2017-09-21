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В Тульской области пропал молодой человек

В Тульской области пропал молодой человек

К поиску пропавшего присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Донском в микрорайоне Центральном пропал 28-летний молодой человек. Алексей Викторович Астафьев ушел из дома 16 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, худого телосложения, волосы темные, стрижка полубокс, глаза темные.

Одет: темно-синяя олимпийка с белыми полосками, майка черная с абстракцией, синие джинсы, темные спортивные тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего молодого человека, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 +3
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