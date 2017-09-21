В Тульской области пропал молодой человек

В Донском в микрорайоне Центральном пропал 28-летний молодой человек. Алексей Викторович Астафьев ушел из дома 16 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, худого телосложения, волосы темные, стрижка полубокс, глаза темные.

Одет: темно-синяя олимпийка с белыми полосками, майка черная с абстракцией, синие джинсы, темные спортивные тапочки.