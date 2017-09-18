Начальник тульского следственного управления проведёт приём граждан в Новомосковске

В следующий вторник, 26 сентября, руководитель СУ СК России по Тульской области, генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет прием граждан в Новомосковске.

Встреча будет посвящена вопросам, связанным с деятельностью следственного территориального отдела, к которому относятся Новомосковский и Венёвский районы. Приём будет проходить с 10 до 13 часов в здании следственного отдела по адресу: ул. Московская, д. 27/21.