Начальник тульского следственного управления проведёт приём граждан в Новомосковске
Задать вопросы главному следователю области Александру Старикову смогут также жители Венёвского района.
В следующий вторник, 26 сентября, руководитель СУ СК России по Тульской области, генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет прием граждан в Новомосковске.
Встреча будет посвящена вопросам, связанным с деятельностью следственного территориального отдела, к которому относятся Новомосковский и Венёвский районы. Приём будет проходить с 10 до 13 часов в здании следственного отдела по адресу: ул. Московская, д. 27/21.
Предварительная запись ведётся по телефонам в Туле: 55-63-64 и 55-48-22.
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