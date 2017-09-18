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Где в Туле не будет электроэнергии 19 сентября

Где в Туле не будет электроэнергии 19 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:

  • 4-й Песчаный пр-д, 25,
  • ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21,
  • ул. 3-я Песчаная, 1-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.), 183, 185, 148,
  • ул. Тупик реки Воронки,
  • ул. Одоевская, 3-а-31-а (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • пр-т Ленина, 79, 81, 81-а; ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,
  • пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 111-а, 109-а,
  • ул. Ак. Павлова, 1-г, 1-д, 1-е, 1, 1-в,
  • ул. Н. Руднева, 60-а, 56-в, 56-б,
  • п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 74-162-а (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ст. Козловская Засека,
  • ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5,
  • п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,
  • ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 0
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