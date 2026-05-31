Новосёлы родились в Питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров ООО «Зубр» и получили звучные имена, рассказали в Приокско-Террасном заповеднике.

Согласно правилам племенной книги, все клички зубров, рождённых в этом питомнике, начинаются на слог «То».

На постоянное место жительства в Подмосковье приехали:

Торуcса (самка, 09.05.2023 г.р.) — отец Тор, мать Кристель II;

Тофалария (самка, 25.05.2023 г.р.) — отец Еггерпринц, мать Доника II;

Тофалар (самец, 22.06.2023 г.р.) — отец Еггерпринц, мать Мучача.

Молодые самки уже распределились по загонам: Тофалария поселилась в семейной группе быка по кличке Мучадр, а Торусса отправилась к Мукосаду.

Тофалар до собственной семейной группы ещё не дорос и живёт пока один в небольшом загоне.

Говорят, характер у молодого зубра очень строптивый, если не сказать свирепый — и это неудивительно, если посмотреть на его родню в ближайших двух поколениях.

Его мать Мучача родилась в 2014 году в загоне могучего быка по кличке Муфел, имевшего при жизни очень суровую репутацию, и у спокойной красивой самки по кличке Мулана. Повзрослевшая Мучача уехала в Тульскую область, где и родила Тофалара, отцом которого стал бык Еггерпринц.

Круг замкнулся, Тофалар — внук легендарного Муфела — вернулся в родной питомник, где жили его дед и мать. Строптивость молодого быка — явное наследство от свирепого деда.

Такую сложную, многоступенчатую работу ведут питомники, чтобы сохранить редкий вид, избежать близкородственного скрещивания и укрепить генофонд зубров в России.