Погода в Туле 8 сентября: до +18 градусов, дождь и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).

Ветер южный, юго-западный, умеренный, около десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от семи до 12 градусов, днём – до +18. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 735-740 мм рт. ст.