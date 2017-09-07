Погода в Туле 8 сентября: до +18 градусов, дождь и ветер
Синоптики обещают облачность с прояснениями. Атмосферное давление по-прежнему низкое.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).
Ветер южный, юго-западный, умеренный, около десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от семи до 12 градусов, днём – до +18. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 735-740 мм рт. ст.
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