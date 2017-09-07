Минстрой планирует сократить сроки отключения горячей воды до 2-3 дней

Федеральные чиновники рассчитывают внести изменения в действующее законодательство к 2022 году.

На Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис сообщил журналистам о планах по сокращению сроков отключения горячей воды.

Предполагается, что к 2022 году сроки плановых работ будут сокращены с двух недель до двух-трёх дней. Нововведение будет закреплено законодательно, за неисполнение новой нормы коммунальщиков будут штрафовать.

Сокращать сроки будут постепенно – федеральные чиновники рассчитывают, что к 2020 году горячую воду отключать будут максимум на неделю. Замминистра отметил, что не исключается и самый оптимальный для потребителей вариант – вообще не прекращать подачу воды.