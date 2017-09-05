Роскачество проверит тульский творог на безопасность

Кисломолочный продукт исследуют на наличие красителей, консервантов, антибиотиков, а также соответствие заявленного состава фактическому.

Российская система качества запустила всероссийское исследование творога 9% жирности. Потребительским испытаниям подвергнутся около 45 образцов самых популярных брендов в России.

Закупка творога началась в торговых точках по всей территории РФ. Уже известно, что она будет произведена в 23 регионах Российской Федерации, включая Краснодарский край, Республику Татарстан, Нижегородскую, Тульскую, Калининградскую, Рязанскую, Липецкую и Белгородскую области. Традиционно помимо товаров российского производства сличительным испытаниям подвергнутся импортные образцы, включая популярную в нашей стране молочную продукцию из Беларуси.

Молочный продукт исследуют по 66 показателям качества и безопасности, включая наличие красителей и консервантов, а также органолептические показатели государственных стандартов качества — вкуса и консистенции.

Важным вектором исследования станет выявление фальсификации — замены молочного жира растительным и умышленное занижение жирности продукта, что иногда используется производителями в целях удешевления стоимости молочных продуктов.

Независимая экспертиза отдельно протестирует творог также на присутствие антибиотиков.

Причем, исследование коснется не только регулируемых законодательством групп антибиотиков, но и тех, которые пока не регламентируются в России. На примере исследования «Российского» сыра эксперты убедились, что в микродозах они могут попадать в молоко.

«При регулярном употреблении продукта со следами антибиотиков человек потеряет к ним чувствительность, и в случае болезни они не окажут лечащего эффекта», — рассказал известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Кроме того, в исследование включен показатель молочнокислых микроорганизмов. Результаты по нему смогут показать, изготовлен ли творог классическим методом с использованием закваски или же производитель выпускает продукт ускоренным методом с применением ферментов.

Помимо этого, эксперты проверят творог на наличие в нем крахмала и стабилизаторов — веществ, который высококачественный продукт содержать не должен. Исследование также коснется фактического состава, заявленного на этикетке, в том числе полезных витаминов, макро и микроэлементов, т.к. они обеспечивают профилактику заболеваний и способствуют укреплению иммунитета.

Напомним, летом прошлого года с творогом от компании Лев-Толстовского молочного завода (Липецкая область) вышел, мягко говоря, скандал. На странный творог в редакцию пожаловался читатель. Он решил проверить купленный в местном магазине дешевый творог и нагрел его на горелке. Продукт начал плавиться, а потом вспыхнул как факел!

Было установлено, что «творог» изготавливали на Липецком предприятии Лев-Толстовский молокозавод.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области провело на заводе внеплановую проверку и выяснило, что сырье, которое закупал завод для производства творога, не предполагало выпуска качественной продукции.

Исследования отобранной на производстве продукции показало, что фактическое содержание в продукции растительных стеринов (немолочного жира) составило 100%, что является нарушением требований технических регламентов и не соответствует информации, заявленной на упаковке продукции. Проще говоря, молока в этом твороге не было вовсе. Ни грамма. А это противоречит информации на упаковке продукции.