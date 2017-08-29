Какие улицы Тулы останутся без электричества 30 августа

Ремонтные и профилактические работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Первомайская, 12, 14, 16, 18-а, 14-а, 18,

пр-т Ленина, 56-а,

ул. Свободы, 55, 59, 60,

ул. Ф. Энгельса, 101, 52, 112-а, 54, 114,

ул. Вознесенского, 3, 7, 9,

ул. Рязанская, 14, 16, 18,

пр-т Ленина, 133-а, 133-б, 133-в, 139-а,

ул. Волоховская, 8, 10, 10-а, 12, 12-а,

ул. Овражная, 50,

ул. Галкина, 34, 32,

ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 79, 69, 85,

п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,

п. Призаводской Рудник,

5-й пр-д, 1-16,

6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

18-й пр-д,

ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),

ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),

ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),

ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),

2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),

ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17, 18-28-а, 1,

ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.), 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),

ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а, 13-23,

ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.), 63, 65, 67,

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 75, 78, 81, 83, 87,

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

Орловское ш., 45-59 (нечётн.),

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),

ул. Курская, 76-86 (чётн.).