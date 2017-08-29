1 сентября школьники смогут посетить Тульский экзотариум бесплатно

Время работы экзотариума – с 10.00 до 20.00.

1 сентября школьников приглашают в Тульский экзотариум. В День знаний ученики смогут понаблюдать за животными бесплатно.

Традиционно 1 сентября облачится в праздничный наряд и любимый туляками динозавр. Фото с тульской «тещей» становится уже доброй традицией для школьников.

В День знаний экзотариум работает с 10.00 до 20.00 без перерывов. Стоимость билетов для прочих категорий посетителей останется прежней.

Возрастное ограничение: 0+