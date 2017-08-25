Фото из архива Myslo.
На выходных в Тульской области гаишники проведут несколько рейдов
Профилактические мероприятия пройдут в Алексинском, Заокском, Веневском, Щекинском, Ефремовском районах и в Туле.
Для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения ДТП, и повышения дисциплины участников дорожного движения с 25 по 27 августа в Туле и пяти районах области (Алексинском, Заокском, Веневском, Щекинском, Ефремовском) пройдут рейды «Нетрезвый водитель», «Ночной город» и «Самый главный пассажир».
Особое внимание сотрудников ГИБДД будет направлено на такие нарушения:
- управление транспортными средствами в состоянии опьянения,
- выезд на полосу встречного движения,
- непредставление преимущества в движении пешеходов,
- нарушения правил перевозки детей.
Другие статьи по темам
Место
Прочее