новости
новости
Регистрация
На выходных в Тульской области гаишники проведут несколько рейдов
Фото из архива Myslo.

На выходных в Тульской области гаишники проведут несколько рейдов

Профилактические мероприятия пройдут в Алексинском, Заокском, Веневском, Щекинском, Ефремовском районах и в Туле.

Для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения ДТП, и повышения дисциплины участников дорожного движения с 25 по 27 августа в Туле и пяти районах области (Алексинском, Заокском, Веневском, Щекинском, Ефремовском) пройдут рейды «Нетрезвый водитель», «Ночной город» и «Самый главный пассажир».

Особое внимание сотрудников ГИБДД будет направлено на такие нарушения:

  • управление транспортными средствами в состоянии опьянения,
  • выезд на полосу встречного движения,
  • непредставление преимущества в движении пешеходов,
  • нарушения правил перевозки детей.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейд ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицк на День города приедет Чичерина
В Богородицк на День города приедет Чичерина
Юной тулячке Лидочке Ларшиной нужна помощь
Юной тулячке Лидочке Ларшиной нужна помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.