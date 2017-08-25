Туляков научат оказывать первую помощь пострадавшим

8 сентября в Туле с 12.00 до 16.00 на площади у летней эстрады и фонтана в Центральном парке им. П. П. Белоусова пройдет акция Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Туляков обучат правилам оказания первой помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, также для всех желающих будет работать выставка новых образцов спасательной техники; для детей проведут конкурсы; пройдет показ работы гидравлического аварийно-спасательного инструмента, беспилотных летательных аппаратов.