Туляков научат оказывать первую помощь пострадавшим
Это пройдет в рамках Всероссийского проекта.
8 сентября в Туле с 12.00 до 16.00 на площади у летней эстрады и фонтана в Центральном парке им.
Туляков обучат правилам оказания первой помощи.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, также для всех желающих будет работать выставка новых образцов спасательной техники; для детей проведут конкурсы; пройдет показ работы гидравлического аварийно-спасательного инструмента, беспилотных летательных аппаратов.
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