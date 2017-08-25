Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В ДТП с КамАЗом на М-2 «Крым» пострадали два человека
В грузовик врезался «Пежо Боксер».
Сегодня, 25 августа, в 3.30 на 148-м км трассы М-2 «Крым» (Ясногорский район) произошла авария. В направлении Москвы следовал автомобиль «Пежо Боксер» под управлением 47-летнего мужчины. Микроавтобус врезался в попутный КамАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
В аварии пострадали водитель «Пежо» и его 25-летний пассажир. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице, а затем отпустили домой.
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