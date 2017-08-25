новости
новости
Регистрация
В ДТП с КамАЗом на М-2 «Крым» пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП с КамАЗом на М-2 «Крым» пострадали два человека

В грузовик врезался «Пежо Боксер».

Сегодня, 25 августа, в 3.30 на 148-м км трассы М-2 «Крым» (Ясногорский район) произошла авария. В направлении Москвы следовал автомобиль «Пежо Боксер» под управлением 47-летнего мужчины. Микроавтобус врезался в попутный КамАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали водитель «Пежо» и его 25-летний пассажир. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице, а затем отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:24 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
М2-Крым

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокурор Тульской области взял на контроль расследование избиения 5-летней девочки в пос. Шварцевский
Прокурор Тульской области взял на контроль расследование избиения 5-летней девочки в пос. Шварцевский
Туляков научат оказывать первую помощь пострадавшим
Туляков научат оказывать первую помощь пострадавшим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.