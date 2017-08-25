В ДТП с КамАЗом на М-2 «Крым» пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 25 августа, в 3.30 на 148-м км трассы М-2 «Крым» (Ясногорский район) произошла авария. В направлении Москвы следовал автомобиль «Пежо Боксер» под управлением 47-летнего мужчины. Микроавтобус врезался в попутный КамАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали водитель «Пежо» и его 25-летний пассажир. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице, а затем отпустили домой.