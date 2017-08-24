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В Тульской области собрали более миллиона тонн зерна
Фото: apk-news.ru

В Тульской области собрали более миллиона тонн зерна

Лидерами по темпам уборки урожая стали Каменский, Ефремовский, Куркинский и Воловский районы.

Уборочная кампания урожая в этом году стартовала на две недели позже из-за погодных условий. На данный момент ее темпы достигли показателей прошлогоднего уровня.

В настоящее время средняя урожайность составляет 40 центнеров с га, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2016 зерна собрано на 120 000 тонн больше.

Сейчас зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади более 264 000 га, это составляет 45% от общей площади в 590 000 га.

Среди лидеров по темпам уборки и урожайности находятся хозяйства Каменского, Ефремовского, Куркинского и Воловского районов.

Общий валовой сбор на данный момент составляет 1,050 млн тонн зерна.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:26 +2
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Тульская область

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