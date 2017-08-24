Сегодня в Туле перебои с водой

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Это связано с подключением новых водоводов в Центральном парке.

Сегодня, 24 августа, специалисты ОА «Тулагорводоканал» будет подключать вновь построенные водоводы в Центральном парке города.

Во время проведения работ – с 8.00 до 22.00 – прекращена подача воды в южную часть Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, в поселок Басово-Прудный, деревню Гостеевка, Скуратовские поселки, поселок Менделеевский.

Возможны перебои с подачей воды в остальных частях Центрального, Советского, Привокзального районов, поселках Косая Гора, Иншинка и Рассвет.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.