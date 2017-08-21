В Тульской области открылась горячая линия по вопросам качества детских товаров
Всю неделю специалисты Роспотребнадзора будут консультировать жителей Тулы и области.
С 21 по 28 августа специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94; 55-55-50;
- Территориальный отдел Управления в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-07;
- Территориальный отдел Управления в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-31-81;
- Территориальный отдел Управления в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-42-06;
- Территориальный отдел Управления в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10; 8(48763) 6-48-96;
- Территориальный отдел Управления в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-89-95, 8(48755) 5-23-83.
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