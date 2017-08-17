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В Туле состоится чемпионат области по автослалому

В Туле состоится чемпионат области по автослалому

Организаторы опубликовали схему трассы.

19 августа в Туле состоится четвертый этап чемпионата Тульской области по автослалому – скоростному маневрированию. 

Соревнования пройдут на площади перед ТК «Косогорский» с 18 до 22 часов. Приглашаются участники на личных авто. Вход на автопраздник – свободный.

Регистрация участников и пробные заезды будут проходить с 18.00 до 19.00. План маршрута, который можно преодолеть в среднем за 1-2 минуты, опубликован в группе «Автослалом Тула».

Схема трассы тщательно продумывается, ведь она должна быть не только зрелищной, но и безопасной. Сначала предложенный маршрут проходят пешком, затем делают пробный заезд на авто.

В 19.00 начнутся боевые заезды на время. Каждому участнику даются две попытки, в зачет идет лучший показатель.

Победителей этапа определяют по трем категориям, зависящим от привода автомобиля.

Всем участникам подготовлены призы от партнеров, которые поддерживают автослалом в Туле. Отдельные сюрпризы ожидают автоледи!

 

Соревнования по автослалому проходят только в сухую погоду, в дождь фигурное вождение становится небезопасным. В случае плохой погоды заезды переносятся на ближайшие выходные. Объявление о переносе заранее выкладываются в официальную группу ВКонтакте. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:54 +1
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