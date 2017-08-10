Задержание на улице Кабакова: Туляк перевозил в «Лифане» наркотики

В ночь на 10 августа в Туле на улице Кабакова сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лифан» под управлением 38-летнего жителя поселка Рассвет.

При проведении досмотра транспортного средства в салоне автомобиля, в бардачке и на заднем сиденье, была обнаружена и изъята растительная масса зелёного цвета.

Проведенное экспертом-криминалистом исследование показало, что данное вещество является наркотическим средством каннабис общей массой 25,3 грамма.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.