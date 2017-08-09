Житель Заокского района подделал решение суда, чтобы завладеть частью квартиры

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Заокского района. Статья – подделка официального документа, представляющего права в целях его использования.

Следствием установлено, что 18.09.2015 года молодой человек подобрал штампы и печати для изготовления поддельного документа. На компьютере он изготовил поддельное решение Заокского районного суда от 28.08.2015 года, внеся в него ложные сведения.

Подделка давала ему право на регистрацию права собственности на 1/5 квартиры в Заокском районе.

На изготовленный документ мужчина нанес оттиски гербовой печати «Заокский районный суд Тульской области», «Копия верна», «Судебный акт вступил в законную силу».

Изготовленное решение суда предоставил в местный МФЦ для регистрации. Подделку распознали. Уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу.

Буква закона

Статья 327 ч. 1 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.