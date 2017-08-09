Житель Заокского района подделал решение суда, чтобы завладеть частью квартиры
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Заокского района. Статья – подделка официального документа, представляющего права в целях его использования.
Следствием установлено, что
Подделка давала ему право на регистрацию права собственности на 1/5 квартиры в Заокском районе.
На изготовленный документ мужчина нанес оттиски гербовой печати «Заокский районный суд Тульской области», «Копия верна», «Судебный акт вступил в законную силу».
Изготовленное решение суда
Статья 327 ч. 1 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.