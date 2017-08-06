7 августа в Туле останутся без света 38 улиц

7 августа с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Красноармейский пр-т, 15, 13, 13-а;

ул. Кл. Цеткин, 3, 2, 6;

ул. Лейтейзена, 6;

Мясново: 6-й Полюсный пр-зд, 16−40 (чётн.), 25-а, 20-б, 27, 21; 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6; 7-й Полюсный пр-д, 1−12, 20−36 (чётн.), 25−45 (нечётн.); 8-й Полюсный пр-д, 1−8; 9-й Полюсный пр-д, 1−13; 10-й Полюсный пр-д, 14−34 (чётн.), 7−17 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-м, 2-е, 1-г-л, 23; 8-й пр-д, 1−17; 7-й пр-д, 1−15 (нечётн.), 2−18 (чётн.); 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3−33 (нечётн.);

ул. Шухова, 10-б, 12, 14-а, 14;

ул. Немцова, 10;

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;

ул. Кольцова, 1-а, 3-а;

ул. М. Горького, 225−261 (нечётн.), 210−258 (чётн.);

ул. Курская, 76−86 (чётн.);

ул. Курская, 5−61 (нечётн.), 2−12-а (чётн.);

п. Михалково: ул. Карбышева, 1−25 (нечётн.), 20−44 (чётн.);

ул. Кольцова, 1-а-15 (нечётн.);

пер. Котовского, 1−5 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Агеева, 27−33, 27-а-33-а;

ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г;

ул. Водоохранная, 29−34;

пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4−12 (чётн.);

ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б;

п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 3−10; ул. М. Горького, 1, 2, 11;

п. Победы: ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9

С 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам: