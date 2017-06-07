В День России в центре Тулы ограничат движение

Запрет на остановку, стоянку и движение транспортных средств будет действовать 11 и 12 июня.

В связи с проведением фестиваля «Автострада», а также праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, на центральных улицах города будут введены ограничения для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба тульской администрации.

Остановка и стоянка будет запрещена:

12 июня, с 00.00 11 июня до 23.00 по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), а также на площади Ленина,

11 июня, с 00.00 до 18.00 и 12 июня – на ул. Металлистов, Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, на ул. Союзной, на ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), на ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

12 июня, с 00.00 до 16.00, в пос. Косая гора по ул. Гагарина (от ул. М. Горького до ул. Дронова).

12 июня также нельзя будет парковать машины на площади, прилегающей к храму святого Александра Невского.

Для движения всех видов транспортных средств будут закрыты следующие участки: