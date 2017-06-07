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В День России в центре Тулы ограничат движение

В День России в центре Тулы ограничат движение

Запрет на остановку, стоянку и движение транспортных средств будет действовать 11 и 12 июня.

В связи с проведением фестиваля «Автострада», а также праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, на центральных улицах города будут введены ограничения для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба тульской администрации.

Остановка и стоянка будет запрещена:

  • 12 июня, с 00.00 11 июня до 23.00 по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), а также на площади Ленина,
  • 11 июня, с 00.00 до 18.00 и 12 июня – на ул. Металлистов, Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, на ул. Союзной, на ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), на ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • 12 июня, с 00.00 до 16.00, в пос. Косая гора по ул. Гагарина (от ул. М. Горького до ул. Дронова).

12 июня также нельзя будет парковать машины на площади, прилегающей к храму святого Александра Невского.

Для движения всех видов транспортных средств будут закрыты следующие участки:

  • 11 и 12 июня, с 8.00 до 18.00, по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
  • 12 июня, с 12.00 до 16.00, в пос. Косая гора по ул. Гагарина (до ул. М. Горького),
  • 11 и 12 июня, с 8.00 до 18.00 на ул. Металлистов, на Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, на ул. Союзной, на ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), на ул. Ф. Энгельса (на том же участке).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 0
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