В конце июня тульский «Арсенал» сыграет с венской «Аустрией»

Фото: arsenaltula.ru

Встреча с вице-чемпионом Австрии состоится на выездных сборах в Льенце. Всего запланировано 3-4 матча.

Тульские канониры выйдут из отпуска уже на следующей неделе. 15 июня они пройдут медобследование и приступят к тренировкам. Втягивающий сбор продлится до 21 июня.

С 24 июня по 7 июля «Арсенал» проведет сбор в местечке Льенц в Австрии. Запланированы несколько контрольных матчей. Одним из первых соперников станет вице-чемпион страны – венская «Аустрия». Игра состоится 30 июня.

Уточнённую информацию по сборам пресс-служба тульского клуба обещает предоставить чуть позже. Все матчи буду транслироваться на официальном сайте канониров.